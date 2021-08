Calciomercato Napoli | emissario a Londra per Emerson Palmieri Lo scenario

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | In serata è previsto un incontro tra il @1913parmacalcio e il @sscnapoli: si parlerà di #Tutino. I… - calciomercatoit : ?? - tuttonapoli : Rai - Ounas piace a tanti: Monza e Torino su di lui ma il Napoli spara alto - NCN_it : CORTEGGIATISSIMO OUNAS, IL MONZA LO SEGUE E DAGLI USA SPUNTA UN’OFFERTA: IL FRANCESE TENTENNA… #Ounas #Monza… - SeEarn : CORTEGGIATISSIMO OUNAS, IL MONZA LO SEGUE E DAGLI USA SPUNTA UN’OFFERTA: IL FRANCESE TENTENNA… #Ounas #Monza… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Sky Sport

Cresciuto nei settori giovanili die Bologna, ha militato in diversi club di C tra cui Arezzo, Modena, Siracusa, Lecce, Rieti e Turris. Per lui anche un'esperienza nella massima serie rumena ...- Arrivano aggiornamenti dida Sky Sport sulcalcio . Infatti, secondo Sky, in serata ci sarà un appuntamento frae Parma per definire la chiusura dell'...Emerson Palmieri, ha rifiutato la Roma lo cercava per approdare al Napoli di Luciano Spalletti, suo ex allenatore ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel “corso di Radio Goal: “Il Napoli ha avuto due contatti per Ounas: Monza e Torino. Gli azzurri non hanno ricev ...