Francia: Macron omaggia padre Hamel, 'non dimentichiamo' (Di lunedì 26 luglio 2021) "Jacques Hamel era un uomo buono, semplice, all'ascolto dei suoi parrocchiani. Cinque anni dopo, non lo dimentichiamo. Dinanzi al terrorismo islamista non cederemo di un passo": lo scrive il ...

