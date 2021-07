Stellantis, 800 dipendenti in uscita con esodo incentivato. Fiom: “È come se chiudesse una fabbrica di medie dimensioni” (Di martedì 20 luglio 2021) Ottocento dipendenti di Stellantis lasceranno l’azienda. A comunicarlo è la Fiom, spiegando che i lavoratori utilizzeranno degli incentivi all’esodo verso la pensione. Dopo la firma dell’accordo alla carrozzeria di Mirafiori per l’uscita incentivata di 160 addetti, che seguono i 100 della Maserati di Grugliasco, nei prossimi giorni si apriranno le procedure alle meccaniche, alle presse e alla costruzione stampi, tutti settori all’interno di Mirafiori, come anche alla Teksid di Carmagnola e alla ex Tea di Grugliasco. Agli inizi di settembre verrà inoltre perfezionato l’accordo per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Ottocentodilasceranno l’azienda. A comunicarlo è la, spiegando che i lavoratori utilizzeranno degli incentivi all’verso la pensione. Dopo la firma dell’accordo alla carrozzeria di Mirafiori per l’incentivata di 160 addetti, che seguono i 100 della Maserati di Grugliasco, nei prossimi giorni si apriranno le procedure alle meccaniche, alle presse e alla costruzione stampi, tutti settori all’interno di Mirafiori,anche alla Teksid di Carmagnola e alla ex Tea di Grugliasco. Agli inizi di settembre verrà inoltre perfezionato l’accordo per gli ...

