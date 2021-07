Furto di 287 alberi in un bosco di proprietà comunale: denunciato il titolare di un'impresa boschiva (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue l'attività dell'Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di Furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell'... Leggi su avellinotoday (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue l'attività dell'Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati die commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell'...

