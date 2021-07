M5S, Beppe Grillo incontra Giuseppe Conte a pranzo: “Ora pensiamo al 2050” (Di giovedì 15 luglio 2021) Una foto che li mostra sorridenti al termine di un pranzo informale. Così Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno ricomposto le tensioni delle ultime settimane, che avevano fatto emergere l’ipotesi di una clamorosa scissione del Movimento 5 Stelle. La foto, scattata in un ristorante di Marina di Bibbona, località toscana in cui Grllo possiede una villa, è stata pubblicata sui profili social del comico genovese con il commento: “E ora pensiamo al 2050”. La spaccatura tra il fondatore e il futuro presidente del primo partito in parlamento è rientrata negli scorsi giorni, con ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Una foto che li mostra sorridenti al termine di uninformale. Cosìhanno ricomposto le tensioni delle ultime settimane, che avevano fatto emergere l’ipotesi di una clamorosa scissione del Movimento 5 Stelle. La foto, scattata in un ristorante di Marina di Bibbona, località toscana in cui Grllo possiede una villa, è stata pubblicata sui profili social del comico genovese con il commento: “E oraal”. La spaccatura tra il fondatore e il futuro presidente del primo partito in parlamento è rientrata negli scorsi giorni, con ...

Advertising

PaolaTavernaM5S : Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l'intelligenza e l'amore per il M5S di Beppe e Gi… - petergomezblog : M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - SBuffagni : Felice che ha prevalso linea del dialogo portata avanti dal gruppo parlamentare Camera Spiace per chi ha anteposto… - Pietro13774113 : RT @LaNotiziaTweet: “E ora pensiamo al 2050!”. Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte si sono incontrati a Marina di Bibbona. Patuanelli: “Il #M5S… - IlConteIT : RT @LaNotiziaTweet: “E ora pensiamo al 2050!”. Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte si sono incontrati a Marina di Bibbona. Patuanelli: “Il #M5S… -