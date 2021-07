Ragazze morte nel campo di mais | identificati i due uomini che le hanno lasciate agonizzanti

(Di giovedì 8 luglio 2021) . Sono statiduedi 35 e 21 anni che si trovavano con Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le duetrovatesabato scorso in undia San Giuliano Milanese. Entrambi nonuna residenza o un domicilio fisso e si muovono tra Milano e altre città della Lombardia. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milanoidentificato nelle scorse ore duedi 35 e 21 anni che in base alle indagini sarebbero i due amici che si trovavano con Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le due ...

I risultati delle autopsie Intanto dalle prime risultanze delle autopsie effettuate all'Istituto di Medicina legale di Pavia, è emerso che le ragazze sono state investite entrambe dal Grim, un mezzo agricolo. Milano, ragazze schiacciate in un campo: identificati i due amici Sono stati identificati i due uomini che erano con le due ragazze marocchine trovate morte nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano Milanese.