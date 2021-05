Ordinanza Tar Lazio non annulla nuovo regolamento botticelle

(Di martedì 18 maggio 2021) LAV: “DA OGGI QUINDI SANZIONABILI EVENTUALI AFFITTI IN CENTRO. PER I PREVISTI RICOVERI NELLE TRE AREE VERDI, CHE FINE HANNO FATTO LE STALLE COSTRUITE DA ALEMANNO E MARINO A VILLA BORGHESE PER 1.300.000 EURO?” Nessunmento delcomunale sulle, le carrozze romane trainate da cavalli, ad opera del TAR del. A precisarlo, a seguito di recenti articoli e comunicati fuorvianti, apparsi su social media e quotidiani, è la sede LAV di Roma Finalmente ieri Roma Capitale lo ha detto ufficialmente, nessunmento, i giudici amministrativi, condi venerdì scorso, hanno riconosciuto valide le ragioni della richiesta di sospensione avanzata dai vetturini solo per quanto riguarda l trasporto di animali e carrozza dalle stalle occupate dell’ex Mattatoio ...

Advertising

romatoday : Botticelle, nuovo ricorso dei vetturini. I nodi irrisolti del servizio disegnato dal M5s - StampaNovara : Ordinanza di demolizione dei bungalow, il camping di Galliate fa ricorso al Tar - TovarishM5S : @paolalucidi2 @cresce_m @virginiaraggi @mvbrambilla @ritadallachiesa Ehi furbacchiona, lo sai che @virginiaraggi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Tar

La Stampa

Qual è la verità? "Nell'ilnon ha sospeso il regolamento, anzi ne ha sostanzialmente riconosciuto la validità. Le botticelle continueranno a prestare servizio solo nei parchi e nelle ...Contro tale, l'Asp di Cosenza aveva presentato ricorso aldella Calabria, vedendo però respinte le proprie richieste. A tutt'oggi, l'impianto non è stato ancora demolito e versa in ...Il Campidoglio deve rivedere il regolamento: va risolta la questione del transito delle botticelle verso le ville ...Un altro impianto solare che avrebbe dovuto produrre energia ma che, invece, non è mai entrato in funzione è stato individuato, su disposizione della Procura regionale della Corte dei Conti per la Cal ...