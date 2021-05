Nuoto artistico, free combination appannaggio dell’Ucraina. Non c’è l’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Nuoto artistico continua nella propria programmazione fra le mura della Duna Arena di Budapest. Il pomeriggio del quarto giorno di gare di questi Europei prevedeva quest’oggi la finale del free combination. L’ultimo atto di questa specialità prevedeva soltanto quattro squadre a combattere per l’oro, tra cui non era presente l’Italia. La Nazionale di Patrizia Giallombardo si è presentata in Ungheria con una formazione di sole quattro unità a causa di infortuni e indisposizioni, non potendo così difendere l’argento del 2018 a Glasgow. Una costante con la competizione di tre anni fa però c’è: la squadra vincitrice. La medaglia d’oro viene infatti assegnata all’Ucraina; dopo essere scesa in piscina per ultima, le esteuropee si impongono con un punteggio complessivo di 94.7000 (28.2000, 38.0000, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilcontinua nella propria programmazione fra le mura della Duna Arena di Budapest. Il pomeriggio del quarto giorno di gare di questi Europei prevedeva quest’oggi la finale del. L’ultimo atto di questa specialità prevedeva soltanto quattro squadre a combattere per l’oro, tra cui non era presente. La Nazionale di Patrizia Giallombardo si è presentata in Ungheria con una formazione di sole quattro unità a causa di infortuni e indisposizioni, non potendo così difendere l’argento del 2018 a Glasgow. Una costante con la competizione di tre anni fa però c’è: la squadra vincitrice. La medaglia d’oro viene infatti assegnata all’Ucraina; dopo essere scesa in piscina per ultima, le esteuropee si impongono con un punteggio complessivo di 94.7000 (28.2000, 38.0000, ...

Advertising

OA_Sport : Nuoto artistico, l'Ucraina si conferma d'oro nella free combination - hulkevberg : Ma da quando il sincronizzato si chiama nuoto artistico? - LinkaTv : E' iniziato Nuoto Artistico (Syncro):Final su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Nuoto Artistico (Syncro):Preli su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Nuoto artistico fondo e tuffi oggi Europei 2021: programma orari tv italiani in gara 13 maggio - #Nuoto #artistico… -