Future USA fortemente in ribasso dopo balzo inflazione

(Teleborsa) – Dopo la peggior giornata del Dow Jones da febbraio, l'andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà ancora in ribasso. Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l'inflazione intaccherà il rimbalzo dell'economia statunitense, con ripercussioni anche sui grandi rialzi del mercato azionario: ad aprile i dati chiave sull'inflazione hanno mostrato pressioni sui prezzi superiori alle aspettative negli Stati Uniti. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,38% a 34.050 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,70% a 4.117 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dell'1,32% a 13.171 punti. I titoli tecnologici, che sono stati ...

BORSA MILANO in lieve rialzo, attesa per dato inflazione Usa, corre lusso MILANO, 12 maggio (Reuters) - Indici poco sopra la parità a Piazza Affari. Simile l'andamento anche sulle altre borse europee con gli investitori che attendono il dato chiave alle 14,30 sui prezzi al ...

