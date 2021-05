Napoli, movida violenta: accoltellato un 17enne a Chiaia (Di domenica 9 maggio 2021) Episodio di violenza durante la notte della movida di Napoli. Infatti, ben oltre il coprifuoco, è stato accoltellato un 17enne: scopriamo il perchè. Una pattuglia della polizia di notte (via Polizia di Stato)Incidenti nella movida di Napoli, da oramai due settimane in zona gialla. Infatti due giovani si sono scontrati, con uno dei due che è finito in ospedale accoltellato. Il ragazzo di appena 17 anni è stato colpito ben oltre il coprifuoco delle 22, con il giovane trasportato d’urgenza in ospedale. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei tanti giovani che hanno affollato le strade ben oltre l’orario del coprifuoco. POTREBBE INTERESSARTI >>> Mattarella, il Presidente sugli anni di piombo: “Bisogna fare piena luce” Una tragedia sfiorata avvenuta in via ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) Episodio di violenza durante la notte delladi. Infatti, ben oltre il coprifuoco, è statoun: scopriamo il perchè. Una pattuglia della polizia di notte (via Polizia di Stato)Incidenti nelladi, da oramai due settimane in zona gialla. Infatti due giovani si sono scontrati, con uno dei due che è finito in ospedale. Il ragazzo di appena 17 anni è stato colpito ben oltre il coprifuoco delle 22, con il giovane trasportato d’urgenza in ospedale. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei tanti giovani che hanno affollato le strade ben oltre l’orario del coprifuoco. POTREBBE INTERESSARTI >>> Mattarella, il Presidente sugli anni di piombo: “Bisogna fare piena luce” Una tragedia sfiorata avvenuta in via ...

