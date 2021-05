Domenica In | Selvaggia Lucarelli | “Ho avuto una dipendenza affettiva”

(Di domenica 9 maggio 2021)ha dialogato con Mara Venier di amore, sofferenza e rinascita presentando il podcast “Proprio a me” Dopo aver raccontato una lite risolta con una cena, Mara Venier ehanno chiacchierato di “Proprio a me”, il podcast realizzato dain cui racconto di amore, sofferenza e rinascita. Lanota per essere una giornalista diretta e senza peli sulla lingua, nel podcast per Chora Media ha svelato un lato di sè denso di fragilità e insicurezza nel quale molte donne possono ritrovarsi e riconoscersi.ha spiegato a Mara Venier cosa sia un podcast e dove poterlo seguire. L’intervista è andata avanti focalizzandosi proprio sul contenuto del podcast. “Ho ...

Tv Sorrisi e Canzoni

(aggiornamento di Alessandro Nidi) Leon Pappalardo, figlioLucarelli/ Dalla risposta a Matteo Salvini a FedezIn, diretta puntata 9 maggio: in studio Pierpaolo Sileri La ...Tutto pronto per il classico appuntamento dellaconIn. Tra gli ospiti di oggi anche la giornalistaLucarelli, pronta a parlare di un amore tossico che l'ha toccata in prima persona e che fa parte del suo racconto in Podcast 'Proprio ...Selvaggia Lucarelli ha dialogato con Mara Venier di amore, sofferenza e rinascita presentando il podcast "Proprio a me" ...Selvaggia Lucarelli subito scatenata a Domenica In , con Mara Venier, nella puntata di domenica 9 maggio . La giornalista infatti ha esordito ...