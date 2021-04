Reggio Calabria, furto nella sede delle “Botteghe delle terre del sole”. Falcomatà: “episodio a danno dell’intera comunità” (Di venerdì 30 aprile 2021) Reggio Calabria, la delusione del Sindaco Falcomatà: “colpita una delle realtà simbolo più avanzate ed attive del terzo settore reggino” Triste episodio ha colpito la sede reggina de “Le Botteghe delle terre del sole” del consorzio Macramè. Dei ladri si sono intrufolati e hanno scassinato il locale. La notizia del furto è stata comunicata dagli stessi responsabili del consorzio attraverso un post sui social. Intervenuti gli uomini della Polizia scientifica che, coordinati dal questore Bruno Megale, hanno avviato le indagini del caso. “Il furto subito dalla Bottega delle terre del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021), la delusione del Sindaco: “colpita unarealtà simbolo più avanzate ed attive del terzo settore reggino” Tristeha colpito lareggina de “Ledel” del consorzio Macramè. Dei ladri si sono intrufolati e hanno scassinato il locale. La notizia delè stata comunicata dagli stessi responsabili del consorzio attraverso un post sui social. Intervenuti gli uomini della Polizia scientifica che, coordinati dal questore Bruno Megale, hanno avviato le indagini del caso. “Ilsubito dalla Bottegadel ...

Advertising

borghi_claudio : Nel discorso di Draghi ci sono TAV ovunque... da Genova, per Pescara, per Reggio Calabria... Via il codice degli ap… - reggiotv : Reggio Calabria. Questa mattina, il Comune ha consegnato le chiavi del “Grande Albergo Miramare” nella… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il 'controPrimo Maggio' di Commercianti reggini e Fdi) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - U… - sonia172505 : @tweetelex Si Stazione di Reggio Calabria, scendo e 10 min sono a casa. - DisguiseDevilin : RT @vingiaq: Borghi d'Italia: Bova in provincia di Reggio Calabria. Buona giornata. -