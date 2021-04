La Regina Elisabetta non abdicherà | ma è Carlo il vero “capo” della Royal family

(Di martedì 20 aprile 2021) La morte di Filippo ha spalancato nuovi scenari per la, e l’unica cosa certa sembra essere che lanon. La scomparsa del Principe Filippo è stata un duro colpo per lae, stando a quanto riporta il Daily Mail, la sovrana – che il 21 aprile compirà 95 anni – avrebbe chiesto al suo primogenito, il Principe, di assumersi parte delle sue responsabilità come futuro sovrano. Il primo compito affidato al Principe dopo la scomparsa del duca di Edimburgo è stato senza dubbio quello di riunire i due figli, Harry e William, per un primo colloquio tête-à-tête dopo la controversa intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey. Morte del Principe Filippo: il Principe...

...II dopo la morte del principe Filippoai funerali di Filippo: la spilla, le perle, i fiori L'addio a Filippo, minimal ma perfetto, e cosa dice sulla monarchia Lae le ...Il 21 aprile lacompirà 95 anni, ma non sarà un giorno felice. Per la prima volta in 73 anni non avrà accanto a sé il suo amato marito, il principe Filippo , morto il 9 aprile. Non potrà nemmeno ...La morte di Filippo ha spalancato nuovi scenari per la Royal family, e sembra che il Principe Carlo subentrerà a molti doveri della Regina.Elisabetta II ha comunicato l’annullamento della consueta foto di rito per il giorno del suo compleanno. Il 21 aprile compirà 95 anni.