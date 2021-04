Don Riccardo Ceccobelli lascia il sacerdozio per amore: “Provo senso di onestà” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal giorno dell’annuncio durante la messa di domenica scorsa, avvenuto con accanto il vescovo Gualtiero Sigismondi, per Riccardo Ceccobelli, ormai ex parroco della chiesa di San Felice di Massa Martana, si sono susseguite tantissime emozioni e altrettanti pianti. Evidenti le conseguenze delle lacrime versate: un occhio irritato ora protetto da una benda bianca. Aver comunicato alla sua comunità parrocchiale la sua intenzione di lasciare il sacerdozio per amore di una donna gli ha Provocato "un senso di libertà, onestà e chiarezza". Il sacerdote, che ha avviato presso la Santa Sede le pratiche relative alla sua dimissione dallo stato clericale, ha già traslocato nella casa dei suoi genitori, a Pantalla, nel Tuderte portando con sé tutti i suoi oggetti ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal giorno dell’annuncio durante la messa di domenica scorsa, avvenuto con accanto il vescovo Gualtiero Sigismondi, per, ormai ex parroco della chiesa di San Felice di Massa Martana, si sono susseguite tantissime emozioni e altrettanti pianti. Evidenti le conseguenze delle lacrime versate: un occhio irritato ora protetto da una benda bianca. Aver comunicato alla sua comunità parrocchiale la sua intenzione dire ilperdi una donna gli hacato "undi libertà,e chiarezza". Il sacerdote, che ha avviato presso la Santa Sede le pratiche relative alla sua dimissione dallo stato clericale, ha già traslocato nella casa dei suoi genitori, a Pantalla, nel Tuderte portando con sé tutti i suoi oggetti ...

