Paolo Palumbo senza pace | chef e artista malato di SLA  | Marco Palumbo Oristano

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Non c’èperche da anni, non solo convive con la malattia ma è anche uno dei volti per la lotta ad essa. Lo scorso dicembre era stato in collegamento con Mara Venier a Domenica In per Telethon e, pochi mesi prima si è esibito sul palco del Festival di Sanremo. Click to view slideshow. Nelle scorse ore l’ha reso pubblici alcuni dei messaggi che costantemente gli arrivano e lo stanno ponendo di fronte al dilemma sull’abbandonare o meno dei social.ha ricevuto diversi messaggi di morte nel corso del tempo e continua a riceverli nonostante la denuncia.: nuovi auguri di ...