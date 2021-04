Perugia, Sgarbi out per infortunio: il difensore decide di fare lo speaker allo stadio (Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore del Perugia, Filippo Sgarbi, non ha potuto prendere parte al match di Serie C 2020/2021 contro la Triestina e, per far sentire il proprio supporto ai suoi compagni di squadra ha deciso di fare lo speaker allo stadio Renato Curi: “Volevo caricare i compagni prima di una sfida delicata. Forza ragazzi! Crediamoci!”. Una curiosa iniziativa personale, che avrà certamente fatto piacere alla formazione umbra e a tutti i tifosi SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ildel, Filippo, non ha potuto prendere parte al match di Serie C 2020/2021 contro la Triestina e, per far sentire il proprio supporto ai suoi compagni di squadra ha deciso diloRenato Curi: “Volevo caricare i compagni prima di una sfida delicata. Forza ragazzi! Crediamoci!”. Una curiosa iniziativa personale, che avrà certamente fatto piacere alla formazione umbra e a tutti i tifosi SportFace.

