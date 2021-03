Tempesta d’amore, anticipazioni 1 aprile: la decisione di Vanessa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che nella giornata di giovedì 1 aprile, a partire dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30, andrà in onda con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e colpi di scena. Tempesta d’amore, anticipazioni 1 aprile Werner chiederà in prestito un’importante somma di denaro ad un suo caro amico per non perdere del tutto il Furstenhof. Tim, nel frattempo tornerà a lavoro. Alla fine, Silina non avrà il coraggio di andare a guardare in mezzo alle carte di Christoph; durante una partita a bocce che stavano facendo in comune, in modo molto apertamente gli dirà che sta speculando con le donazioni della fondazione. Lui rifiuterà ogni tipo di accusa, ma poco dopo la donna riuscirà a sapere la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che nella giornata di giovedì 1, a partire dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30, andrà in onda con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e colpi di scena.Werner chiederà in prestito un’importante somma di denaro ad un suo caro amico per non perdere del tutto il Furstenhof. Tim, nel frattempo tornerà a lavoro. Alla fine, Silina non avrà il coraggio di andare a guardare in mezzo alle carte di Christoph; durante una partita a bocce che stavano facendo in comune, in modo molto apertamente gli dirà che sta speculando con le donazioni della fondazione. Lui rifiuterà ogni tipo di accusa, ma poco dopo la donna riuscirà a sapere la ...

