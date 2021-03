Calciomercato Milan | il rinnovo di Calhanoglu è un rebus | l’alternativa concreta è Ilicic

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La stagione corrente deve ancora volgere al termine, ma ilcomincia a guardarsi attorno per programmare il prossimo campionato., Scaroni: “Champions League? E’ quello che vogliamo. Futuro Ibrahimovic e Donnarumma? Rispondo così”Il tira e molla suldi Hakan, sta portando a ragionare i vertici societari su una possibile alternativa, il prescelto al momento sarebbe Josip, che non avrebbe più un rapporto idilliaco con Gian Piero Gasperini. Lo sloveno è un classe '88, e i rossoneri vorrebbero arrivare a lui spendendo una cifra relativamente bassa, in stile Siviglia con il Papu Gomez.Ricky Massara, ds del, seguiva già con particolare interesse il giocatore dai tempi con la Roma, epotrebbe finalmente coronare il sogno di ...

Commenta per primo Doppio addio ala fine stagione: secondo Tuttosport , i rossoneri non riscatteranno Diogo Dalot e Soualiho Meite , rispettivamente in prestito da Manchester United e Torino.Se sono fiducioso? Ho fiducia nel'. Le ultimissime di: clicca qui!Asmir Begovic ha parlato della sua esperienza al Milan ai microfoni di Calciomercato.it soffermandosi su due calciatori in particolare: Ibra e Donnarumma.Siamo contente che siano con noi. È un Milan molto più tecnico e con un’idea di calcio diverso dagli altri anni”. Stai insegnando il bergamasco a Vero? “Verissimo (ride, ndr). Le sto insegnando i ...