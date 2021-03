Bollette impazzite | centinaia di cittadini messi in ginocchio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto adi, che hanno ricevutodell’acqua con importi decisamente gonfiati. Fonte PixabayI guai non arrivano mai soli. L’anno che abbiamo da qualche mese buttato in archivio è stato uno dei peggiori della nostra storia a livello di recessione economica. Pochissimi i settori che si sono salvati da una crisi che come un tornado sta investendo tutto e tutti lasciando solo macerie. Il Covid-19 ha costretto milioni di italiani a rintanarsi in casa bloccando praticamente tutto.e tasse però continuano ad arrivare puntuali nella buca delle lettere e diventa sempre più complicato sostenere le spese. Nella farraginosa burocrazia del nostro paese poi, diventa sempre più difficile destreggiarsi. Basta un cavillo, una legge polverosa e dimenticata, per ...