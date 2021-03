Gaudiano, il vincitore di Sanremo Giovani: chi è la fidanzata (Di mercoledì 17 marzo 2021) La vita privata di Gaudiano, il vincitore di Sanremo Giovani con il brano “Polvere da sparo”: chi è la fidanzata del cantautore. (screenshot video)La storia di Gaudiano, al secondo Luca Gaudiano, classe 1991, foggiano, è davvero molto particolare. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, a 15 anni riceve dal suo papà la prima chitarra. Proprio quel padre a cui è legato è al centro della sua vicenda personale. Infatti, il cantautore ha vissuto il dramma della malattia di suo padre Ciro. Per saperne di più –> Gaudiano, il dramma del cantante: “Mio padre morto di tumore” A DiPiù Tv ha spiegato cosa è accaduto, rivelando quanto sia stato drammatico il percorso fatto al fianco del papà malato. “Mio padre Ciro ha scoperto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La vita privata di, ildicon il brano “Polvere da sparo”: chi è ladel cantautore. (screenshot video)La storia di, al secondo Luca, classe 1991, foggiano, è davvero molto particolare. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, a 15 anni riceve dal suo papà la prima chitarra. Proprio quel padre a cui è legato è al centro della sua vicenda personale. Infatti, il cantautore ha vissuto il dramma della malattia di suo padre Ciro. Per saperne di più –>, il dramma del cantante: “Mio padre morto di tumore” A DiPiù Tv ha spiegato cosa è accaduto, rivelando quanto sia stato drammatico il percorso fatto al fianco del papà malato. “Mio padre Ciro ha scoperto ...

Advertising

Kalu_na6 : Oggi a Radio2 Social Club c’è Gaudiano, vincitore fra le nuove proposte a Sanremo. - Lilina61 : RT @ilariami1: A Unomattina in famiglia Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani) ha detto che tra le sue canzoni preferite c'era quella di E… - beatricenitopi : @Sanremo_2021 La canzone di Gaudiano, vincitore di Sanremo giovani, a cui non ho prestato attenzione e che invece é… - _Valealizzi_ : RT @ilariami1: A Unomattina in famiglia Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani) ha detto che tra le sue canzoni preferite c'era quella di E… - ElisabethWolf84 : RT @ilariami1: A Unomattina in famiglia Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani) ha detto che tra le sue canzoni preferite c'era quella di E… -