Juve | finisce un’era | quella di Ronaldo | di Pirlo e Paratici

Un disastro: seconda uscita consecutiva agli ottavi per la Juve. Male Pirlo, malissimo Ronaldo, bocciato Paratici senza appello Nei prossimi giorni, narrano le cronache, Andrea Agnelli e John Elkann si incontreranno per discutere anche dei rinnovi dei quadri dirigenti. Si guarderanno negli occhi con la consapevolezza che la Juventus sta pagando 31 milioni di euro netti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : Finisce qui #JuvePorto 3-2. I tre goal non sono sufficienti per il passaggio del turno. La Juve esce dinuovo agli ottavi #UCL - juventusfc : HT | Finisce il primo tempo. La Juve recupera il gol subito a inizio partita grazie a Rabiot; adesso la ripresa è t… - IndianRegista : 'FINISCE QUI. UNA JUVE STREPITOSA, FA IL MIRACOLO. PASSA IL TURNO CON IL RE IL RE. C R 7. UNA GRANDISSIMA JUVE. FIN… - micia220192 : RT @GabrieleCats: Perdiamo qualche follower: potete tirare in ballo tutti gli infortuni, l'allenatore inesperto e il poco tempo per allenar… - davideb1968 : @tragicom24 Bravo!ed è qui che si aprirebbe un discorso. Per me la sua avventura alla juve finisce qua. -