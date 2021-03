Gli USA plaudono l’iniziativa tedesca nel Mar Cinese (Di venerdì 5 marzo 2021) Gli USA plaudono l’iniziativa tedesca di inviare navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale. Funzionari del governo tedesco hanno riferito che una nave sarebbe salpata per l’Asia in agosto, diventando la prima nave da guerra tedesca ad attraversare il Mar Cinese dal 2002. Perché gli USA plaudono l’iniziativa tedesca? Gli USA hanno accolto con Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Gli USAdi inviare navi da guerra nel MarMeridionale. Funzionari del governo tedesco hanno riferito che una nave sarebbe salpata per l’Asia in agosto, diventando la prima nave da guerraad attraversare il Mardal 2002. Perché gli USA? Gli USA hanno accolto con

RobertoBurioni : Che disperazione paragonare gli USA alla nostra Europa che con la sua burocrazia e la sua impotenza non vaccina i s… - Capezzone : Su @atlanticomag @mirkogiordani94 sul rischio che gli Usa di Biden prendano le distanze da Riad per riavvicinarsi a… - Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo in #Siria, il primo dell'era #Biden, contro una struttura legata ad una mil… - LennyReddy : @PMO_W Gli USA siano trasparenti. Già nevica all'equatore. - LennyReddy : RT @PMO_W: Thread per liberali credenti gli USA siano trasparenti ?????? -