Giulia De Lellis debutto in tv | ecco cosa farà l’influencer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Profilo social da più di 5 milioni di followers, presenza in tv grazie a reality come il GFVIP e ancor prima a Uomini e Donne che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, una vita privata da copertinaDesembra essere prossima a dare una svolta alla sua carriera. In questi annisi è dedicata soprattutto alle sue “bimbe” così chiama le sue fan, anche se la sua ambizione è stata sempre la tv a cui sembra essere approdata raggiungendo un suo primo obiettivo. DeterminataDeha saputo gestire il suo account social con molta professionalità, nonostante fosse terreno fertile per il gossip non ha mai negato quello che succedeva nella sua vita privata rendendo di dominio pubblico i suoi amori, i suoi addii e alcune scelte discutibili. In particolare ha fatto molto ...

Love Island, il reality per cercare l'anima gemella. In Love Island, un gruppo di single cerca l'anima gemella durante una vacanza all'insegna dell'amore.