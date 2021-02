Serie C, il gesto della Viterbese per il Bisceglie: spogliatoio come nuovo dopo la gara (persa) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un gesto speciale che non spesso si ha il piacere di raccontare. La Viterbese ha scelto il modo migliore per salutare il campo, e lo spogliatoio, del Bisceglie dopo la partita della giornata di Serie C disputata ieri. come mostrano le immagini pubblicate su Facebook dai diretti interessati, oltre ad una grande dose di fair play - la Viterbese ha perso sul campo -, anche un po' di duro lavoro oltre le fatiche della trasferta.Lo staff degli ospiti, infatti, si è prodigato per far trovare ai rivali lo spogliatoio pulito tirato a lucido. Un gesto che è stato assolutamente apprezzato: "Pulire gli spogliatoi nonostante la sconfitta. Complimenti alla Viterbese per il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Unspeciale che non spesso si ha il piacere di raccontare. Laha scelto il modo migliore per salutare il campo, e lo, della partitagiornata diC disputata ieri.mostrano le immagini pubblicate su Facebook dai diretti interessati, oltre ad una grande dose di fair play - laha perso sul campo -, anche un po' di duro lavoro oltre le fatichetrasferta.Lo staff degli ospiti, infatti, si è prodigato per far trovare ai rivali lopulito tirato a lucido. Unche è stato assolutamente apprezzato: "Pulire gli spogliatoi nonostante la sconfitta. Complimenti allaper il ...

