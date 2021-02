Giorgio Armani: il brand compie 40 anni (Di sabato 13 febbraio 2021) Per festeggiare il 40esimo anniversario dell’omonima casa di moda Giorgio Armani nelle ultime ha regalato alla sua città un nuovi maxi cartellone che, apparso in via Broletto, ha voluto ricordare la storia fatta finora con “Emporio Armani”. Già a Natale Giorgio Armani aveva voluto mostrare vicinava ai suoi concittadini e così aveva fatto appendere in via Broletto un messaggio per sostenere la sua Milano. Il muro, storicamente dedicato alle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Per festeggiare il 40esimoversario dell’omonima casa di modanelle ultime ha regalato alla sua città un nuovi maxi cartellone che, apparso in via Broletto, ha voluto ricordare la storia fatta finora con “Emporio”. Già a Nataleaveva voluto mostrare vicinava ai suoi concittadini e così aveva fatto appendere in via Broletto un messaggio per sostenere la sua Milano. Il muro, storicamente dedicato alle Articolo completo: dal blog SoloDonna

LegoJake137 : Giorgio Armani type day??????! - CordaniTeresa : RT @conte_fanpage1: “ L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” ? (Cit.Giorgio Armani) Non è finita, è solo l'inizio... Saremo se… - noemijr2 : RT @conte_fanpage1: “ L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” ? (Cit.Giorgio Armani) Non è finita, è solo l'inizio... Saremo se… - lia_meloni : RT @conte_fanpage1: “ L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” ? (Cit.Giorgio Armani) Non è finita, è solo l'inizio... Saremo se… - conte_fanpage1 : “ L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” ? (Cit.Giorgio Armani) Non è finita, è solo l'inizio... Sarem… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Armani Vanessa Kirby all'ultima Mostra del Cinema di Venezia è il tocco di classe scelto da Giusi Ferré

Vanessa Kirby in Giorgio Armani Privé all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (foto Getty Images). Monospalla La più contemporanea delle asimmetrie disegna una scollatura perfetta giocando con un ...

DALL'EDITORIA ALLA MODA: Alan Prada via da Hearst per Armani

...professionale di Prada nella casa di moda inizierà il primo aprile con la carica di vicedirettore creativo immagine online e offline - una posizione nuova per il gruppo - riportando a Giorgio Armani .

Armani consolida la svolta green nella produzione eyewear Forbes Italia Brambati: “Ho provato a far comprare il Bari a Giorgio Armani”

L’ex calciatore biancorosso Massimo Brambati ai microfoni de Il Corriere dello Sport racconta di un suo tentativo per salvare il Bari dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D: “Quando la socie ...

Vanessa Kirby è il tocco di classe della settimana

Vanessa Kirby è una delle attrici più intense di questa generazione, capace di riportarci agli anni in cui gli attori venivano dal teatro ...

Vanessa Kirby inPrivé all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (foto Getty Images). Monospalla La più contemporanea delle asimmetrie disegna una scollatura perfetta giocando con un ......professionale di Prada nella casa di moda inizierà il primo aprile con la carica di vicedirettore creativo immagine online e offline - una posizione nuova per il gruppo - riportando aL’ex calciatore biancorosso Massimo Brambati ai microfoni de Il Corriere dello Sport racconta di un suo tentativo per salvare il Bari dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D: “Quando la socie ...Vanessa Kirby è una delle attrici più intense di questa generazione, capace di riportarci agli anni in cui gli attori venivano dal teatro ...