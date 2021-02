Juventus | Zambrotta | ” Scudetto obbiettivo minimo”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Gianlucaparla dellain vista della sfida di questa sera contro i nerazzurri e del momento che sta attraversando la squadra allenata dal suo ex compagno del Milan e della Nazionale. “Dopo la sconfitta di campionato Andrea ha imparato la lezione e si presenterà a San Siro con l’obiettivo di rifarsi. Non so chi vincerà, ma mi aspetto una gara molto diversa rispetto a quella andata in scena qualche giorno fa”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, possibile colpo per giugno: Paratici tenta il sorpasso Laarriva in un buon momento pronta a prendersi una rivincita che potrebbe avere ripercussioni anche sul campionato. La squadra bianconera ha recuperato punti sull’Inter, si trova -5 con una partita in meno e ha conquistato la Supercoppa.: ...