Messina | formaggi privi di documentazione Sanzioni dei vigili urbani

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovo controllo della polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina ed in particolare dagli uomini della Polizia commerciale coordinata dall’ispettore capo Cifalà...

Nella seconda attivit invece gli uomini della commerciale hanno accettato che, nella fase immediatamente antecedente la vendita, ossia all interno del deposito alimentare, erano presentidi ...... non solo mantenendoli a temperature di quasi 10 gradi al di sopra di quella consentita, ma già con evidenti segni di ammaloramento con tracce di muffa sue salumi. Detti prodotti infatti, ...Nuovo controllo della Polizia specialistica, diretta dal commissario Giovanni Giardina, e in particolare degli uomini della Polizia commerciale, coordinata dall’ispettore capo Giuseppe Cifalà. Due att ...Sicurezza alimentare e tutela del consumatore finale sono queste le attività verso le quali sono stati rivolti gli ultimi controlli dalla Polizia specialistica disposti dal comandante vicario commissa ...