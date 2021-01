‘Coraggio Salerno’ delinea il suo futuro | proposte concrete e sintesi dei primi 36 giorni di attività

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Grande partecipazione per la seconda Assemblea Pubblica di Coraggio Salerno, che continua nel suo percorso di creazione e di presentazione alla cittadinanza: più di 80 le persone che hanno partecipato per oltre tre ore di assemblea, cominciata alle 10:00 del mattino del 10 gennaio 2021. La prima parte dell’assemblea – moderata dal giovane Francesco Fiore, uno dei tanti studenti salernitani fuorisede presso l’Università di Modena – è dedicata alla lettura dei report dei cinque gruppi di lavoro di Coraggio, vero nucleo operativo del progetto e all’interno dei quali si discute delleper la Salerno del. Ladi questi36di lavoro è stata aperta da Alberto Gentile per il gruppo “La città che cura”, incentrato su servizi e Sanità. ...