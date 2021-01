Sea of Thieves ha registrato il record di giocatori simultanei su Steam dal lancio (Di martedì 5 gennaio 2021) In queste ore Sea of Thieves ha registrato un incredibile aumento di giocatori simultanei su Steam mai visto dal suo lancio e probabilmente i complici sono anche i saldi invernali che sono attualmente disponibili per tutti i giocatori. Attraverso Steam DataBase si può notare come il numero massimo di giocatori che il gioco di Rare pubblicato nel periodo dell'uscita di Sea of ??Thieves su Steam nel giugno dello scorso anno ha raggiunto l'enorme cifra di 66.906 (il 18 giugno, un paio di settimane dopo il suo lancio). Allo stesso modo, Steam Charts riporta il numero massimo di giocatori simultanei per giugno 2020 a 66.632. I numeri sono ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) In queste ore Sea ofhaun incredibile aumento disumai visto dal suoe probabilmente i complici sono anche i saldi invernali che sono attualmente disponibili per tutti i. AttraversoDataBase si può notare come il numero massimo diche il gioco di Rare pubblicato nel periodo dell'uscita di Sea of ??sunel giugno dello scorso anno ha raggiunto l'enorme cifra di 66.906 (il 18 giugno, un paio di settimane dopo il suo). Allo stesso modo,Charts riporta il numero massimo diper giugno 2020 a 66.632. I numeri sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Sea Thieves Tutti pazzi per Sea of Thieves: impennata dei giocatori su Steam grazie ai Saldi Everyeye Videogiochi Tutti pazzi per Sea of Thieves: impennata dei giocatori su Steam grazie ai Saldi

Dopo il picco raggiunto al lancio, Sea of Thieves ha accolto una nuova ondata di giocatori dopo i saldi invernali di Steam.

