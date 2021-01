Barcellona | il candidato Rousaud | “A Messi direi che non possiamo pagargli tale stipendio ma che…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lunga intervista concessa a Sport da parte delalla presidenza delEmili. Oltre a parlare dei suoi progetti per riportare in alto i blaugrana, ovviamente c'è stato modo di affrontare il tema delicato del futuro di Lionel.Nessun pelo sulla lingua da parte diche ha intenzione di affrontare la questione rinnovo della Pulce in modo molto onesto e diretto: "Aparlerei con lealtà. Gli'Leo non abbiamo i soldi per garantirti unin questo momento'", ha spiegato il. "Allo stesso tempo gli spiegherei il progetto e la nostra intenzione di circondarlo di giovaninti. Connon si parla di una questione di ...