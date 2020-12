Vaccinazione anti-Covid per i sanitari al via a Pordenone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prime vaccinazioni per il personale sanitario anche a Pordenone, dove le dosi del siero Pfizer sono giunte nella mattinata del 30 dicembre. Ne parla il direttore dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, Jo Polimeni (video Missinato) Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prime vaccinazioni per il personaleo anche a, dove le dosi del siero Pfizer sono giunte nella mattinata del 30 dicembre. Ne parla il direttore dell’Aziendaa Friuli occidentale, Jo Polimeni (video Missinato)

PORDENONE - Sono arrivate in ospedale a Pordenone e a Udine le fiale del faccino Pfizer, e la somministrazione può iniziare quindi con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di ...

Dopo essere atterrate a Roma Ciampiano in mattinata, le dosi sono già state messe a -80 gradi nelle celle frigo della farmacia del Policlinico di Bari, ...

