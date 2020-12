Coronavirus | vaccini | da BioNTech 100 mln di dosi in Cina nel 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Magonza, 16 dic. (Adnkronos/Dpa) - La società tedesca, che insieme all'americana Pfizer ha sviluppato il primo vaccino basato sulla tecnica dell'mRna a essere approvato e usato, ha stretto un accordo con la società cinese Fosun Pharma per produrre presso i suoi stabilimento di Magonza, e inviare in, il prossimo anno, 100 milioni di. Lo scorso marzo le due società avevano annunciato una partnership strategica per la produzione e l'immissione sul mercato di un nuovo possibile vaccino contro il Covid-19 basato sulle tecniche sviluppate dalla. Lo scorso novembre, le due società hanno lanciato la fase 2 di un trial clinico del vaccino sviluppato dalla, il BNT162b2, nella provincia di Jiangsu con il coinvolgimento di 960 persone senza problemi di salute di età compresa ...