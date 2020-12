Milan, Ibrahimovic: “La sfida più grande è riportare i rossoneri al top” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni della BBC, ha rilasciato una lunga intervista in cui parla di Milan, ambizioni personali e obiettivi del gruppo. La stragione dei rossoneri procede a gonfie vele: “Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente, dobbiamo ricordarcelo.” Come si rimane ad alti livelli per così tanti anni? La risposta è non guardarsi mai indietro, ma puntare sempre a migliorarsi: “Dopo l’infortunio mi sono detto che fino a quando potrò giocare a calcio, vorrò giocare a calcio. Quando giochi a questo livello è tutta questione di performance. Se rendi bene, se porti risultati, allora sei ancora ad un livello top. Non appena non riesci più a farlo, arriva qualcun altro. Amo questa pressione perché non voglio essere qua per ciò che ho fatto in passato. Io sono qua per ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Zlatan, ai microfoni della BBC, ha rilasciato una lunga intervista in cui parla di, ambizioni personali e obiettivi del gruppo. La stragione deiprocede a gonfie vele: “Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente, dobbiamo ricordarcelo.” Come si rimane ad alti livelli per così tanti anni? La risposta è non guardarsi mai indietro, ma puntare sempre a migliorarsi: “Dopo l’infortunio mi sono detto che fino a quando potrò giocare a calcio, vorrò giocare a calcio. Quando giochi a questo livello è tutta questione di performance. Se rendi bene, se porti risultati, allora sei ancora ad un livello top. Non appena non riesci più a farlo, arriva qualcun altro. Amo questa pressione perché non voglio essere qua per ciò che ho fatto in passato. Io sono qua per ...

