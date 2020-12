Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 9 dicembre 2020

(Di domenica 6 dicembre 2020)– La situazione ai Cantieri è insostenibile: la situazione ai Cantieri e ormai è insostenibile, soprattutto perché ogni giorno assistiamo ad una serie di conseguenze, frutto della diatriba tra Marina e Fabrizio.Ogni scelta che viene presa dalla donna viene successivamente contestata dall’uomo e si va avanti così per tutto il tempo. In siffatto contesto Roberto escogita un piano per rimettere le cose al loro. Ma siamo sicuri che i due contendenti saranno d’accordo? L'articolo News Programmi Tv.

SLN_Magazine : Anticipazioni UN POSTO AL SOLE: Cosa succederà tra Bice e il marito? - MondoTV241 : Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della settimana! #unpostoalsole #anticipazioni - zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni 7 dicembre: una terribile scoperta - #posto #anticipazioni #dicembre: - tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 7 dicembre: una terribile scoperta #unpostoalsole #anticipazioni - anto_canale88 : Un posto al sole, anticipazioni al 18/12: Roberto si prepara a mettere fine al suo piano -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni posto

Anticipazioni Daydreamer della puntata del 6 dicembre: la trama rivela che Can andrà via per due giorni e Sanem lo seguirà pronta a tutto.Nelle anticipazioni della settimana dal 7 al 11 dicembre di Un Posto al Sole, cerchiamo di capire cosa succederà ai Cantieri, in quale ...