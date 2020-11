Ascoli | 14enne muore mentre aspetta un cuore nuovo | «Ines incantava tutti»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 21 novembre 2020), morta a 14 anniva unFrassinetti, questo il nome della ragazza che doveva sottoporsi al trapianto. Une dei polmoni nuovi non sono riusciti ad arrivare in tempo e lei è deceduta presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma lo scorso 29 ottobre 2020. Il ricordo di, marchigiana di Massignano (Piceno), è sempre vivo nella mente della sua famiglia e non solo. La ragazza poco prima di morire aveva inciso una canzone sull’importanza del dono, un brano che ha fatto registrare 225 mila visualizzazioni. La sua voce, il suo sorriso e la sua speranza rimarranno per sempre vivi in mezzo a noi. Leggi anche –> Khrystyna scomparsa a Pisa, misteri inquietanti e amiche irreperibili: si ...