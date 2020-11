Dal presidente Spirlì al procuratore Gratteri, il benvenuto ruvido a Gino Strada in Calabria (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Alla fine un accordo è arrivato. Gino Strada ieri sera, 17 novembre, ha fatto sapere di aver definito un accordo con la Protezione civile per cominciare con la sua Emergency il lavoro in Calabria al più presto, contro l’emergenza sanitaria del Coronavirus. «Inizieremo a lavorare a un progetto da far partire al più presto», ha detto. Ringrazio il governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno», ha scritto sul suo canale Facebook. Solo poche ore prima, il governatore facente funzione Nino Spirlì tuonava ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24: «Gino Strada? La sua nomina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Alla fine un accordo è arrivato.ieri sera, 17 novembre, ha fatto sapere di aver definito un accordo con la Protezione civile per cominciare con la sua Emergency il lavoro inal più presto, contro l’emergenza sanitaria del Coronavirus. «Inizieremo a lavorare a un progetto da far partire al più presto», ha detto. Ringrazio il governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno», ha scritto sul suo canale Facebook. Solo poche ore prima, il governatore facente funzione Nino Spirlì tuonava ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24: «? La sua nomina ...

TeresaBellanova : Parole di grande valore quelle pronunciate oggi dal Presidente #Mattarella all'Assemblea @comuni_anci. Un richiamo… - vaticannews_it : #17novembreIl presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali Stefano Zamagni presenta l’evento Economy… - reportrai3 : Voi come consiglieri avete letto questo parere del Comitato Tecnico Scientifico? «No, letto no. Non ho avuto tempo… - Cluster_LGCA : @DB3082, Presidente di @Cluster_LGCA, è tra i relatori del 1° Forum Regionale per lo #svilupposostenibile di… - Robocop912 : La pace auspicata dal presidente mattarella è espressa dal galli leghista al meglio? #agorarai -

Ultime Notizie dalla rete : Dal presidente Onorificenze Repubblica, gli insigniti di Terni dal Presidente Mattarella TuttOggi Diga di Occhito, costruita negli anni ‘60. Ma il collaudo arriva 56 anni dopo

È tra i più grandi invasi artificiali d’Italia e d’Europa per capienza, principale fonte idrica del Tavoliere delle Puglie: il lunghissimo iter dovuto a problemi tecnici e all’alternarsi di alluvioni ...

Finti agonisti per allenarsi nei centri sportivi, Sanzo: «Si può controllare, i furbetti vanno fermati»

PISA. La sua “arma” preferita era e resterà per sempre il fioretto. E con lo stile di uno schermidore Salvatore Sanzo, ex campione olimpico e presidente del Coni Toscano, para il colpo e lancia un aff ...

È tra i più grandi invasi artificiali d’Italia e d’Europa per capienza, principale fonte idrica del Tavoliere delle Puglie: il lunghissimo iter dovuto a problemi tecnici e all’alternarsi di alluvioni ...PISA. La sua “arma” preferita era e resterà per sempre il fioretto. E con lo stile di uno schermidore Salvatore Sanzo, ex campione olimpico e presidente del Coni Toscano, para il colpo e lancia un aff ...