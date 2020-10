In ospedale con febbre altissima, Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero (Di sabato 31 ottobre 2020) Una perdita inaccettabile, che ancora non ha una spiegazione definitiva. Giacomo Magaraggia è morto la notte scorsa nella città di Rovigo ad appena 34 anni. Suo padre, Roberto, è un noto politico del comune veneto nonché ex presidente della società partecipata As2. Il decesso del 34enne è avvenuto in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito al sopraggiungere di una febbre altissima improvvisa e di un malore, che poi non gli ha lasciato scampo. Una morte tanto prematura quanto inattesa. Nella notte tra il 3o e il 31 ottobre il suo quadro clinico è peggiorato sensibilmente. Inutile il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva, un tentativo estremo per salvargli la vita da parte dei medici. Nonostante i sanitari abbiano fatto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Una perdita inaccettabile, che ancora non ha una spiegazione definitiva.Magaraggia è morto la notte scorsa nella città di Rovigo ad appena 34. Suo padre, Roberto, è un noto politico del comune veneto nonché ex presidente della società partecipata As2. Il decesso del 34enne è avvenuto in, dove era stato ricoverato in seguito al sopraggiungere di unaimprovvisa e di un malore, che poi non gli ha lasciato scampo. Una morte tanto prematura quanto inattesa. Nella notte tra il 3o e il 31 ottobre il suo quadro clinico è peggiorato sensibilmente. Inutile il suonel reparto di terapia intensiva, un tentativo estremo per salvargli la vita da parte dei medici. Nonostante i sanitari abbiano fatto di ...

borghi_claudio : @lorenzo_rondini Esattamente. Non solo, è lo stesso che se la prendeva con la Lombardia perché aveva realizzato l'o… - welikeduel : 'Allo Spallanzani siamo pieni. Al momento è ospedale Covid, con malati allo stato grave. Allo stato attuale la situ… - virginiaraggi : Sinceri auguri di una pronta guarigione al Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, colpito dal Covid e… - Frisendar : RT @marco_sampietro: Avete visto le immagini delle sale d'aspetto vuote fatte girare da teste vuote? Una era la sala d'attesa per parenti d… - francirisso : RT @GanzoSwan: Penso di non essere mai stato così avvilito in vita mia. Fermo a casa con il #Covid, sento colleghi raccontare di irruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale con Covid, ospedali al limite: nelle rianimazioni precedenza ai pazienti con più speranza di vita Il Messaggero Covid-19, 31 ottobre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione … ...

Dal coronavirus “pienamente sotto controllo” al “lockdown totale”: così De Luca ha cambiato registro dopo le elezioni regionali in Campania

Dal coronavirus “pienamente sotto controllo” al “lockdown totale” nelle ultime settimane il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha cambiato il suo registro nella narrazione dell’andamento della ...

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione … ...Dal coronavirus “pienamente sotto controllo” al “lockdown totale” nelle ultime settimane il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha cambiato il suo registro nella narrazione dell’andamento della ...