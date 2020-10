Crisanti: 'Misure non risolutive contro il Covid, serve un piano o continuerà questa spirale di contagi' (Di domenica 25 ottobre 2020) ordinario di microbiologia all'Università di Padova, boccia le nuove Misure del elencate dal premier oggi in conferenza stampa: 'Misure non risolutive contro il , serve un piano o continuerà questa ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) ordinario di microbiologia all'Università di Padova, boccia le nuovedel elencate dal premier oggi in conferenza stampa: 'nonil ,un...

agorarai : 'Il problema non è tanto attivare delle misure di restrizione, il problema è fare degli investimenti per tenere i c… - PiazzapulitaLA7 : 'Per riprendere il controllo del contagio le uniche armi che abbiamo sono misure restrittive e di distanziamento so… - Adnkronos : #Crisanti: 'Siamo a punto di rottura, misure non funzionano più' - clikservernet : I medici di base: “Le misure del dpcm? Ultimo tentativo, altrimenti lockdown inevitabile”. Crisanti: “Serve vero pi… - Noovyis : (I medici di base: “Le misure del dpcm? Ultimo tentativo, altrimenti lockdown inevitabile”. Crisanti: “Serve vero p… -