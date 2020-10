Migranti, sbarchi e naufragi: 15 superstiti tra cui due bimbi rimasti senza mamma (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuano gli sbarchi sulle coste italiane, dopo l'impennata dei mesi estivi . Quindici superstiti di un naufragio sono stati portati a Lampedusa dopo che nella notte il barchino su cui viaggiavano è ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuano glisulle coste italiane, dopo l'impennata dei mesi estivi . Quindicidi uno sono stati portati a Lampedusa dopo che nella notte il barchino su cui viaggiavano è ...

saraosalvatore : RT @antoniorunci: ... sono aumentati gli sbarchi dei migranti clandestini e sono aumentati vertiginosamente i casi di covid 19 in italia, c… - Aldebaran_4 : RT @GoffredoB: La destra sovranista vi ha riempito di bufale su #migranti #sbarchi #portichiusi #iussoli #DecretiSicurezza disintossicatevi… - leonemaschio : Lampedusa, nove sbarchi in un giorno: sull'isola sono approdati in 279 - Siron52129476 : RT @antoniorunci: ... sono aumentati gli sbarchi dei migranti clandestini e sono aumentati vertiginosamente i casi di covid 19 in italia, c… - Today_it : Migranti, sbarchi e naufragi: 15 superstiti tra cui due bimbi rimasti senza mamma -