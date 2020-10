Ladri in azione nelle scuole di Salerno (Di martedì 20 ottobre 2020) di Monica De Santis Non c’è pace nelle scuole salernitane. Dopo la chiusura imposta dall’ordinanza regionale adesso gli istituti della città vengono presi di mira anche dai Ladri, che approffitando dell’assenza di docenti, alunni e controlli entrano cercando di portar via il più possibile specie per quanto riguarda materiale informatico. Infatti Ladri sono entrati in azione proprio nei giorni scorsi in due scuole di Salerno. Una vicenda che preoccupa i dirigenti scolastici e pone l’accento su un’altra problematica la sicurezza degli istituti scolastici. Nella notte di domenica ignoti hanno fatto irruzione in due istituti cittadini, chiusi, come abbiamo detto, alle lezioni per effetto dell’ordinanza De Luca in ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 ottobre 2020) di Monica De Santis Non c’è pacesalernitane. Dopo la chiusura imposta dall’ordinanza regionale adesso gli istituti della città vengono presi di mira anche dai, che approffitando dell’assenza di docenti, alunni e controlli entrano cercando di portar via il più possibile specie per quanto riguarda materiale informatico. Infattisono entrati inproprio nei giorni scorsi in duedi. Una vicenda che preoccupa i dirigenti scolastici e pone l’accento su un’altra problematica la sicurezza degli istituti scolastici. Nella notte di domenica ignoti hanno fatto irruzione in due istituti cittadini, chiusi, come abbiamo detto, alle lezioni per effetto dell’ordinanza De Luca in ...

salernonotizie : Ladri in azione al Severi di Salerno: rubati 28 pc, servivano per didattica a distanza - gabrypez1 : RT @rep_torino: Ladri in azione nelle chiese del Torinese: derubavano le fedeli intente a pregare [aggiornamento delle 08:04] - rep_torino : Ladri in azione nelle chiese del Torinese: derubavano le fedeli intente a pregare [aggiornamento delle 08:04] - rep_torino : Ladri in azione nelle chiese del Torinese: derubavano le fedeli intente a pregare [aggiornamento delle 07:31] - rep_napoli : Covid, ladri in azione a Salerno, furti in due scuole -