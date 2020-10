La previsione di Crisanti | Possibile lockdown a Natale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Credo che unsia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo”. Così Andrea, virologo dell’università di Padova a Studio 24 su Rainews citando l’esempio della Gran Bretagna che ha deciso di faredurante le vacanze scolastiche.

Così come siamo il sistema è saturo”. Così Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova a Studio 24 su Rainews citando l’esempio della Gran Bretagna che ha deciso di fare lockdown durante le ...La previsione di Patrizio Pezzotti, epidemiologo dell’Iss: «Tra i primi sintomi e il decesso trascorrono in media 14 giorni». Gli ospedali di tutto il Paese iniziano ad avere il fiato corto per i rico ...