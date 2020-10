La Serie A studia la “bolla” per evitare il collasso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Serie A bolla campionato – Una “bolla” per evitare di fermarsi. Potrebbe essere questa la soluzione di Lega e Federcalcio per evitare un nuovo stop del movimento calcistico. Un mini lockdown, con tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Lo spiega la … L'articolo La Serie A studia la “bolla” per evitare il collasso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020)A bolla campionato – Una “bolla” perdi fermarsi. Potrebbe essere questa la soluzione di Lega e Federcalcio perun nuovo stop del movimento calcistico. Un mini lockdown, con tutte le squadre chiuse in ritiro anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Lo spiega la … L'articolo Lala “bolla” perilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

