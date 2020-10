Briatore parla ai giovani: "Vi vedo assembrati senza mascherine, così il Paese rischia" (Di domenica 11 ottobre 2020) Francesca Galici Flavio Briatore ora è in prima linea per chiedere massima attenzione delle norme anti-contagio per evitare il tracollo dell'Italia con un altro lockdown La situazione nel Paese è di massimo allarme, i contagi sono in risalita e all'orizzonte si sta profilando lo spettro di nuove chiusure. Il prossimo dpcm di Giuseppe Conte è atteso nei prossimi giorni e i militari sono già in presidio nei centri delle città per controllare il corretto utilizzo delle mascherine e il distanziamento. Nonostante questo, dalle città italiane continuano ad arrivare immagini di assembramenti incontrollati e di movida, uno scenario che non sembra quello di un Paese che ha subito un lockdown lungo due mesi a causa della pandemia. A lanciare l'allarme dai suoi profili social ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Francesca Galici Flavioora è in prima linea per chiedere massima attenzione delle norme anti-contagio per evitare il tracollo dell'Italia con un altro lockdown La situazione nelè di massimo allarme, i contagi sono in risalita e all'orizzonte si sta profilando lo spettro di nuove chiusure. Il prossimo dpcm di Giuseppe Conte è atteso nei prossimi giorni e i militari sono già in presidio nei centri delle città per controllare il corretto utilizzo dellee il distanziamento. Nonostante questo, dalle città italiane continuano ad arrivare immagini di assembramenti incontrollati e di movida, uno scenario che non sembra quello di unche ha subito un lockdown lungo due mesi a causa della pandemia. A lanciare l'allarme dai suoi profili social ...

