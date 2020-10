Zorzi a Morra: “Adua mi ha detto che sei gay” – la reazione dell’attore (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, dopo aver smascherato nella notte la bugia di Adua Del Vesco sull’outing di Massimiliano Morra, è andato dal diretto interessato per dirgli tutto. “A me mi ha detto che sei gay. Te lo dico perché ho visto questi piagnistei con i rosari in mano… Me lo ha detto in albergo. Insomma, se vuoi giocare gioca, ma ti pare che una produzione mette dei virgolettati a caso”. Massimiliano Morra, con le braccia incrociate, si è limitato a dire “Tommy, io non lo sono…”. Quando Morra ha smentito di essere gay, Zorzi ha replicato: “Se non sei gay è un’aggravante all’illazione che ha fatto lei. Il punto è che non può passare il messaggio che una persona faccia coming ... Leggi su biccy (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso, dopo aver smascherato nella notte la bugia di Adua Del Vesco sull’outing di Massimiliano, è andato dal diretto interessato per dirgli tutto. “A me mi hache sei gay. Te lo dico perché ho visto questi piagnistei con i rosari in mano… Me lo hain albergo. Insomma, se vuoi giocare gioca, ma ti pare che una produzione mette dei virgolettati a caso”. Massimiliano, con le braccia incrociate, si è limitato a dire “Tommy, io non lo sono…”. Quandoha smentito di essere gay,ha replicato: “Se non sei gay è un’aggravante all’illazione che ha fatto lei. Il punto è che non può passare il messaggio che una persona faccia coming ...

