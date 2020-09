Roma, l’agente di Diawara: “Vogliamo chiarezza dal club”. In caso di addio tutto su Torreira (Di martedì 29 settembre 2020) Non si placano le polemiche in casa Roma dopo il caso Diawara, costato ai giallorossi la sconfitta per 3-0 a tavolino alla prima giornata contro il Verona. Ad intervenire sulla questione è Daniele Piraino, agente del giocatore, in un’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb: “È stato un dispiacere anche per Amadou che la società si … L'articolo Roma, l’agente di Diawara: “Vogliamo chiarezza dal club”. In caso di addio tutto su Torreira Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Non si placano le polemiche in casadopo il, costato ai giallorossi la sconfitta per 3-0 a tavolino alla prima giornata contro il Verona. Ad intervenire sulla questione è Daniele Piraino, agente del giocatore, in un’intervista rilasciata ai microfoni dimercatoweb: “È stato un dispiacere anche per Amadou che la società si … L'articolo, l’agente di: “Vogliamodal club”. Indisu

