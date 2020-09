Scuole | l’opposizione si appella al Prefetto | “Vogliamo conoscere stato di salute degli istituti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’opposizione sale lo scalone della Prefettura per chiedere la convocazione di un consiglio comunale in materia di sicurezzaistituti scolastici cittadini. Stamattina, il Movimento 5 Stelle, con Marianna Farese e Annamaria Mollica e il consigliere Italo Di Dio, hanno formalmente presentato alun documento purchè sia rappresentata al Presidente del Consiglio Comunale, Luigi De Minico, la necessità di indire una apposita riunione dell’organo consiliare di Palazzo Mosti per fare chiarezza sull’argomento. D’accordo sulla proposta anche i consiglieri comunali Delia Delli Carri ed Angelo Feleppa. La questione, sostengono i rappresentanti di opposizione, era stata rappresentata al Presidente De Minico già due anni or sono, ma in questi 24 mesi non ...