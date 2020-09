Inter, Marcos Alonso si complica: per la fascia torna in pole Emerson Palmieri. Il punto (Di lunedì 21 settembre 2020) Inter in cerca di un rinforzo per la fascia sinistra Con l’arrivo di Vidal solo da ufficializzare, l’Inter ora penserà anche alle uscite di quegli elementi non più funzionali al progetto di Conte, dopodiché si cercherà un rinforzo per la fascia sinistra. “Il tecnico sogna uno dei due terzini sinistri allenati all’epoca del Chelsea, Marcos Alonso o Emerson Palmieri. Il primo, più “anziano” di quattro anni (classe ’90 contro ’94), sembrava più facile da prendere, ma Lampard lo ha schierato già due volte titolare. Emerson, invece, finora non è mai stato convocato: piace a molti club in Italia (Juve, Napoli); ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)in cerca di un rinforzo per lasinistra Con l’arrivo di Vidal solo da ufficializzare, l’ora penserà anche alle uscite di quegli elementi non più funzionali al progetto di Conte, dopodiché si cercherà un rinforzo per lasinistra. “Il tecnico sogna uno dei due terzini sinistri allenati all’epoca del Chelsea,. Il primo, più “anziano” di quattro anni (classe ’90 contro ’94), sembrava più facile da prendere, ma Lampard lo ha schierato già due volte titolare., invece, finora non è mai stato convocato: piace a molti club in Italia (Juve, Napoli); ...

