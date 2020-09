Colleferro, avvocato fratelli Bianchi: “Non hanno toccato Willy, erano lì per prendere alcuni amici” (Di martedì 8 settembre 2020) “I fratelli Bianchi hanno respinto ogni addebito. Abbiamo già preannunciato al giudice che domani mattina depositeremo altre testimonianze. I Bianchi non erano presenti sul posto, non hanno partecipato alla rissa. È stato fatto un racconto diverso dalla realtà. Il fatto è iniziato sulle scalette del locale e si è protratto vicino l’edicola dove poi è successo il fatto. I Bianchi erano stati chiamati dagli amici per accompagnarli a casa. Arrivati sul posto hanno visto la rissa e sono intervenuti per cercare di dividere ma loro non hanno toccato Willy. L’aggravante del razzismo non c’è e viene contestato solo ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Ci prenderemo gli insulti che dobbiamo fare”. Lo dice Salvatore Ladaga, coordinatore di Forza Italia a Velletri, padre di Silvia, compagna di Gabriele Bianchi. Salvatore Ladaga, suocero di Gabriele B ...

"Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...

“Ci prenderemo gli insulti che dobbiamo fare”. Lo dice Salvatore Ladaga, coordinatore di Forza Italia a Velletri, padre di Silvia, compagna di Gabriele Bianchi. Salvatore Ladaga, suocero di Gabriele B ..."Non Abbiamo toccato Willy e neanche abbiamo visto chi lo ha picchiato". I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni all'alba ...