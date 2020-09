Calciomercato Cagliari: obiettivi Ounas e Fazio, i dettagli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: il club sardo è molto attivo sul mercato e ha messo nel mirino sia Fazio che Ounas. I dettagli Il nuovo Cagliari di Di Francesco si muove sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club sardo avrebbe messo nel mirino sia Adam Ounas che Fazio. Primi contatti avviati con il Napoli che per l’ala algerina chiede 12 milioni. Per il difensore argentino invece si è vicini alla chiusura nonostante il pressing delle ultime ore della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

