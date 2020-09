Da oggi stop al superticket sanitario grazie al MoVimento 5 Stelle (Di martedì 1 settembre 2020) Il superticket dal primo settembre 2020 è definitivamente abolito. Una battaglia condotta e vinta dal MoVimento 5 Stelle che da sempre si batte per una sanità pubblica accessibile a tutti. Una tassa ingiusta che gravava sulle spalle di chi aveva bisogno di cure specialistiche e che soprattutto ha diviso l’Italia: perché le diverse applicazioni della tassa tra regioni ha determinato lo spostamento dei cittadini sul territorio. Il superticket è stato introdotto nel 2011 dal governo Berlusconi Tremonti che rendeva operativa una norma del 2006 del governo Prodi. oggi, dopo aver stanziato nella precedente legge di bilancio 550 milioni di euro da distribuire alle regioni per i mancati introiti, il superticket non deve essere più pagato. Un ... Leggi su ilblogdellestelle

In vigore da oggi l'abolizione del ticket aggiuntivo su farmaci e visite che riguarda oltre mezzo milione di toscani con reddito sopra i 36.000 euro FIRENZE — Stop da oggi al ticket aggiuntivo per fas ...

